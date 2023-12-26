Младшеклассница посетила татарстанский детский телеканал

Глава администрации Раиса РТ Асгат Сафаров выполнил желание восьмилетней Варвары Василовой в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Она хотела посетить студии детского телеканала «Шаян ТВ» и радиостанции «Болгар радиосы». И ей это удалось.

Варвара — очень активная и любознательная девочка, любит уроки рисования и математики, увлекается музыкой и плаванием, сообщает телеканал. Гостью встретили ведущие и сотрудники телеканала и провели для нее экскурсию, познакомив с самыми масштабными проектами, их ведущими и участниками. Кроме того, девочка побывала на студии дубляжа, где не только понаблюдала за процессом озвучивания мультсериала, но и попробовала себя в роли актера дубляжа.

Помимо этого, еще одним сюрпризом для юной татарстанки стало посещение студии «Болгар радиосы» и знакомство с диджеями этой радиостанции.

«Елка желаний» — это традиционная новогодняя акция, в которой могут принять участие все желающие. В рамках этого проекта Раис Татарстана Рустам Минниханов исполнил мечту юных татарстанцев встретиться с игроками хоккейной команды «Ак Барс». А президент России Владимир Путин помог девочке попробовать себя в роли ведущей новостей.