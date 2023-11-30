Многодетная семья Скулкиных: С тройняшками без помощи государства не выдюжить!

Социологи бьют тревогу: показатели рождаемости в Татарстане снижаются с 2016 года. Увеличить демографический потенциал региона призвана программа повышения рождаемости, которую в июне этого года утвердило правительство республики. Одно из ее важных направлений - развитие системы господдержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей.

Банка смеси и упаковка подгузников в день

Семья Алины и Алексея Скулкиных, проживающих в Новой Туре Зеленодольского района РТ, стала многодетной, можно сказать, нежданно-негаданно. Когда их дочери Полине исполнилось 5 лет, Скулкины решили пойти за вторым ребенком. Вместо одного в июле этого года в семье родились тройняшки - Арсений, Матвей и Ярослав.

- Когда планировали беременность, о тройне не думали, да и нет у нас в роду даже двойняшек, - делится глава семейства.

Как положено по закону, Скулкины получили единовременное пособие за рождение одновременно трех детей - по 10 тысяч на ребенка, в итоге 30 тысяч. Ежемесячно до полутора лет семья получает по тысяче рублей за рождение тройни. В качестве подспорья - субсидия за детский садик старшей дочери в размере 50% и ЖКУ в размере 30%. Последнюю, правда, семья так еще и не получила.

В качестве господдержки за рождение третьего ребенка Скулкиным погасили ипотечный взнос размером 450 тысяч рублей. А маткапитал пока лежит невостребованный.

- Мы бы рады уменьшить ипотечный кредит за счет маткапитала, да не можем: по закону в нашей 60-метровой двухкомнатной квартире, которую мы купили в прошлом году еще до беременности супруги, нужно выделить долю каждому ребенку минимум по 19 квадратных метров, а этого мы сделать не можем - метража не хватает, - говорит глава семейства.

Настроение 37-летнего многодетного папы радужным не назовешь. Ведь заботы, свалившиеся на супругов, сразу увеличились втрое. Чтобы прокормить семью, Алексей трудится на трех работах - консультантом в магазине техники, подрабатывает таксистом и доставщиком.

Только на молочные смеси и памперсы из семейного бюджета уходит около 50 тысяч в месяц - ежедневно малышам нужна банка смеси и упаковка подгузников. Прибавьте к расходам ипотечные и кредитные платежи семьи, расходы на «коммуналку». Мальчишки не могут донашивать одежду друг за дружкой, как в обычной многодетной семье, приходится покупать всем сразу. Для экономии семейного бюджета Алексей объезжает несколько магазинов в поисках скидок.

Если заботы о дочери теперь лежат в основном на главе семейства - с утра по пути на работу он отвозит Полину в садик, потом на художественную гимнастику, затем снова едет на работу, то Алина в это время в основном управляется с малышами одна. Молодые мамы знают, как сложно порой бывает и покормить, и спать уложить одного-то ребенка, а тут их трое! И хотя Алексей старается помогать супруге каждую свободную минуту, что выдается ему в перерывах между работами, у 32-летней мамы порой опускаются руки... Такую нагрузку тяжело выдержать и физически, и морально.

«Спасибо всем неравнодушным!»

Рождение тройни - явление довольно редкое. Республиканский телеканал, как только малыши окрепли после роддома, снял сюжет про многодетную семью - ролик в интернете получил уже более 608 тысяч просмотров.

- Люди по-разному реагируют на телесюжет. Есть и негативные комментарии: мол, зачем нужно было рожать, лучше бы сделали аборт... Да, у нас теперь есть проблемы с расширением жилья, транспортом - в нашем пятиместном авто всей семьей сейчас не помещаемся, а кредит на семиместное, например «Ладу Ларгус», финансово не потянем. Элементарно всей семьей доехать до поликлиники, что в 20 минутах езды от дома, - уже проблема. Супруге посоветовали обратиться в социальное такси, но там сказали, что эта услуга только для инвалидов.

Знаю, что в других регионах губернаторы или главы берут на контроль вопрос помощи таким семьям. В Петербурге, например, семье, где подрастает тройня, до полутора лет выделяется бесплатная няня. В Хакасии также выделяют из бюджета деньги на няню - по 10 тысяч на ребенка. В Тюмени дали подъемные 1 млн 200 тысяч рублей плюс автомобиль и сертификат на приобретение жилья.

Обидно, что нам даже подарочные наборы при выписке из роддома не полагались из-за превышения прожиточного минимума на каждого члена семьи, - делится Алексей. - И единое пособие на детей мы не получаем, хотя подаем заявление ежемесячно. Чиновники объясняют тем, что прожиточный минимум у нас превышает норму то на 2, то на 3 тысячи... По той же причине отказали нам и в субсидии на лекарства, и в молочной кухне. И только после моих обращений и вмешательства руководства Зеленодольской ЦРБ стали получать «молочку» - ежемесячно 30 пачек смеси на ребенка. Их нам хватает на 9 дней.

Алина и Алексей благодарны всем неравнодушным, что помогли им материально, посмотрев телесюжет. Мало-помалу на счет семьи поступило 120 тысяч рублей.

«Мне и звонили, и писали даже из-за рубежа. Столько, оказывается, неравнодушных людей, хотя у нас не было целью собирать деньги, мы просто хотели рассказать о том, с чем сталкиваются многодетные», - говорит глава семейства. Кстати, после телесюжета администрация Зеленодольского района выделила семье матпомощь в размере 50 тысяч рублей, столько же пожертвовал благотворительный фонд «Ак Барс Созидание».

На собранные средства супругам удалось временно решить часть проблем. Больше 40 тысяч потратили на массаж для малышей - записаться на бесплатный в детской поликлинике невозможно. 60 тысяч ушло на оплату услуг няни на месяц. А она ой как нужна Алине, ведь даже выйти днем погулять с детьми она может, только когда к ним приезжает ее мама, то есть раз в неделю. Спуститься с тремя младенцами с третьего этажа пятиэтажки без лифта тот еще квест! Мама Алексея живет в Волжске и тоже, как и мама Алины, работающая пенсионерка. Дедушек у них нет.

«Земельный участок не положен»

И с землей, выделяемой государством многодетным семьям, Скулкиным не повезло. «С 2022 года, чтобы получить земельный участок, надо попадать под категорию малоимущих и в течение 5 лет хотя бы одному из супругов быть зарегистрированным на территории республики. У Алины была казанская прописка, но в связи с продажей комнаты для первоначального взноса по ипотеке нам всем надо было прописаться в Марий Эл. И теперь мы не попадаем под госпрограмму ни в Марий Эл, ни в Татарстане», - рассказывает глава семейства.

По словам Алексея, с просьбой о помощи он написал уже четыре письма к руководству республики. На последнее его обращение в интернет-приемную Раиса Республики Татарстан пришел такой ответ: «Вопрос о предоставлении земельного участка, по улучшению жилищных условий, предоставлению транспорта находится на рассмотрении».

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец после обращения к ней главы семейства стала лоббировать в Госдуме вопрос о выделении няни, единовременного пособия в размере 250 тысяч при рождении тройняшек. В Госсовет РТ Волынец обратилась с предложением внесения изменений в закон №126-ЗРТ, предусматривающих услуги социальной няни по дневному уходу за детьми до 1,5 лет в семьях, где есть трое и более одновременно родившихся детей. «Боюсь только, что, пока идет обсуждение, наши дети вырастут. В одном из кабинетов нам так и сказали: «Вы не вовремя родили детей!» Думаю, буду не одинок, если скажу, что с тройняшками без помощи государства не выдюжить», - признается Алексей.

В 2022 году органами ЗАГС Республики Татарстан зарегистрировано 7 случаев рождения тройняшек. По итогам 10 месяцев 2023 года тройня родилась в двух татарстанских семьях.

P. S. Желающие оказать помощь семье Скулкиных могут позвонить по телефону 8-917-259-94-59.