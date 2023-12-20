Многодетная семья в Зеленодольском районе РТ получила новый дом

Торжественная церемония вручения ключей многодетной семье Мардановых прошла в селе Большие Ключи Зеленодольского района. Минувшим летом семья из девяти человек потеряла свой старый дом в пожаре.

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Республика
20 декабря 2023  17:42
Автор:
Владислав Косолапкин

Районное руководство помогло погорельцам построить новый дом на прежнем участке. Неравнодушные татарстанцы собрали 1,5 млн рублей для его строительства. Предприниматели также помогли с строительством. На мероприятии заместитель главы района и депутат Государственной Думы выразили благодарность всем, кто принял участие в восстановлении дома.

«Чужой беды не бывает, но иногда на беду откликаются небыстро и не очень эффективно. А здесь тот случай, когда и быстро, и эффективно, и, самое главное, результативно. Для такой замечательной многодетной семьи — это дорого стоит. Пусть это будет не последнее доброе дело. Творите добро», - прокомментировала депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

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