Многодетная семья в Зеленодольском районе РТ получила новый дом

Районное руководство помогло погорельцам построить новый дом на прежнем участке. Неравнодушные татарстанцы собрали 1,5 млн рублей для его строительства. Предприниматели также помогли с строительством. На мероприятии заместитель главы района и депутат Государственной Думы выразили благодарность всем, кто принял участие в восстановлении дома.

«Чужой беды не бывает, но иногда на беду откликаются небыстро и не очень эффективно. А здесь тот случай, когда и быстро, и эффективно, и, самое главное, результативно. Для такой замечательной многодетной семьи — это дорого стоит. Пусть это будет не последнее доброе дело. Творите добро», - прокомментировала депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.