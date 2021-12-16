Многодетной маме из Татарстана не дают награду из-за обвинений в убийстве мужа

Елена Болонкина, мама пятерых детей из Тетюшского района Татарстана, не может выдвинуть свою кандидатуру на получение региональной награды «Материнская слава», предоставляющей право на льготы. Администрация сельского поселения, где она проживает, отказывает ей в этой возможности. По словам женщины, все дело в ее репутации: несколько лет назад Болонкину обвинили в убийстве мужа, сообщает «Татарстан-24».

Четыре года назад муж Елены повел корову на пастбище и не вернулся. Спустя время супруга нашла его тело в поле с колотой раной груди. Прибывшие на место полицейские, решили, что женщина причастна к убийству супруга. Тогда, по решению суда, многодетную маму арестовали. Двоих детей отдали под опеку старшей дочери, а одного отправили в детский дом. Спустя полгода Болонкину все же выпустили из СИЗО , а все обвинения сняли, признав право на реабилитацию и компенсацию в 300 тыс. рублей.

Теперь Елена решила податься на получение региональной награды «Материнская слава». Как утверждает женщина, она собрала подписи от соседей и необходимые документы, но в администрации сельского поселения ей отказали. С жалобой она обратилась в прокуратуру, и представители ведомства вызвали главу поселения на прием.

«Мы ей характеристику выписали положительную. Ну если я характеристику подписал, значит я не возражаю», — рассказал глава Монастырского сельского поселения Андрей Васин.

По словам предстваителей администрации, документ с подписями сосдей они не приняли, так как он был оформлен неверно. В прокуратуру они не явились, но надзорное ведомство пообещало провести проверку.

«По результатам проверки будут приняты меры. Заявителю будет дан ответ», — сообщил заместитель прокурора Тетюшского района РТ Искандер Тагиров.

Сейчас многодетная мать намерена восстановить свое доброе имя и добиться награды, а вместе с тем и льгот. При этом женщина отмечает, что делает это в первую очередь не ради выгоды, а ради восстановления справедливости. Всю жизнь они с мужем воспитывали деетй вдвоем, не получая какой-либо помощи. Но сейчас ей хочется получить награду как минимум в память о покойном супруге, которого всегда называли борцом за правду.