Многодетные семьи Татарстана получат бесплатную юридическую помощь

news_top_970_100
Республика
12 апреля 2025  18:03

С 1 апреля 2025 года в республике заработает новая программа правовой поддержки для родителей, воспитывающих троих и более детей.

Условия программы

• Кто может получить: все многодетные семьи (57,9 тыс. в РТ)
• Срок действия: до совершеннолетия старшего ребенка (23 года при очном обучении)
• Какие вопросы: алименты, льготы, жилищные и другие правовые вопросы

 Кто будет консультировать

✓ Государственное юридическое бюро РТ
✓ Адвокаты
✓ Другие участники системы бесплатной правовой помощи

 Детали

• Министерство юстиции РТ (министр Рустем Загидуллин) готовит поправки в региональное законодательство
• Услуги позволят семьям решать юридические вопросы без дополнительных финансовых затрат

news_right_column_240_400
Новости
Многодетные семьи Татарстана получат бесплатную юридическую помощь
Прокуратура Татарстана предупреждает: как защититься от мошенников
Татарстан вошел в топ-5 регионов по вакансиям в авиаотрасли с зарплатами до 450 тыс. рублей
Каратисты в столице РТ поборются за звание мастера спорта международного класса
Нулевой день венчурного форума: быстрые знакомства и дискуссия о будущем IT
Неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ пройдет в Татарстане
В Татарстане стартует программа газификации садовых участков
Июньские праздники в Татарстане: два периода длинных выходных