Многодетные семьи Татарстана получат бесплатную юридическую помощь

С 1 апреля 2025 года в республике заработает новая программа правовой поддержки для родителей, воспитывающих троих и более детей.

Условия программы

• Кто может получить: все многодетные семьи (57,9 тыс. в РТ)

• Срок действия: до совершеннолетия старшего ребенка (23 года при очном обучении)

• Какие вопросы: алименты, льготы, жилищные и другие правовые вопросы

Кто будет консультировать

✓ Государственное юридическое бюро РТ

✓ Адвокаты

✓ Другие участники системы бесплатной правовой помощи

Детали

• Министерство юстиции РТ (министр Рустем Загидуллин) готовит поправки в региональное законодательство

• Услуги позволят семьям решать юридические вопросы без дополнительных финансовых затрат