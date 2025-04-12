Многодетные семьи Татарстана получат бесплатную юридическую помощь

С 1 апреля 2025 года в республике заработает новая программа правовой поддержки для родителей, воспитывающих троих и более детей.
Условия программы
• Кто может получить: все многодетные семьи (57,9 тыс. в РТ)
• Срок действия: до совершеннолетия старшего ребенка (23 года при очном обучении)
• Какие вопросы: алименты, льготы, жилищные и другие правовые вопросы
Кто будет консультировать
✓ Государственное юридическое бюро РТ
✓ Адвокаты
✓ Другие участники системы бесплатной правовой помощи
Детали
• Министерство юстиции РТ (министр Рустем Загидуллин) готовит поправки в региональное законодательство
• Услуги позволят семьям решать юридические вопросы без дополнительных финансовых затрат