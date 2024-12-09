Количество многодетных семей в Казани выросло до 15 тысяч за семь лет

В Казани за прошедшие семь лет число многодетных семей увеличилось в два раза. Об этом стало известно на деловом понедельнике, где информацию представил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В 2017 году в столице Татарстана насчитывалось 7,5 тысячи многодетных семей, а по состоянию на 2024 год их число почти достигло 15 тысяч. Из общего количества примерно 13 тысяч семей воспитывают троих детей, тогда как около 1,4 тысячи — четверых и более.

«В этом году был принят новый единый статус для многодетных семей, который подразумевает, что такие семьи должны воспитывать троих и более детей. Ранее же в разных регионах этот статус определялся по-разному», — отметил Гафаров.

В январе 2024 года вступил в силу указ Президента России Владимира Путина о едином статусе многодетных семей во всех регионах страны. Теперь многодетными считаются семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет.