 Мобилизованного кардиохирурга из РТ удалось перевести с передовой СВО в медотряд
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Мобилизованного кардиохирурга из РТ удалось перевести с передовой СВО в медотряд

Родственники врача обратились за помощью к депутату Госдумы от Татарстана.

Республика
23 ноября 2022  09:10
Автор:
Ольга Ильина

В РТ под мобилизацию подпал высококвалифицированный врач-кардиохирург. Благодаря запросу депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, медика удалось с передовой СВО перевести на работу в военном госпитале.

Как рассказал корреспонденту «КВ» Фаррахов, к нему обратились родственники врача.

«Я написал запрос министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность перевести высококвалифицированного медика с передовой в профильные медучреждения министерства. Это удалось», - сообщил депутат.

В итоге врача-кардиохирурга перевели в госпитали медотряда спецназначения. Сейчас Фаррахов трудится над возвращением с передовой СВО еще как минимум трех высококвалифицированных врачей из медучреждений республики, которых призвали во время частичной мобилизации.

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