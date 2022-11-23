Мобилизованного кардиохирурга из РТ удалось перевести с передовой СВО в медотряд

В РТ под мобилизацию подпал высококвалифицированный врач-кардиохирург. Благодаря запросу депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова, медика удалось с передовой СВО перевести на работу в военном госпитале.

Как рассказал корреспонденту «КВ» Фаррахов, к нему обратились родственники врача.

«Я написал запрос министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой рассмотреть возможность перевести высококвалифицированного медика с передовой в профильные медучреждения министерства. Это удалось», - сообщил депутат.

В итоге врача-кардиохирурга перевели в госпитали медотряда спецназначения. Сейчас Фаррахов трудится над возвращением с передовой СВО еще как минимум трех высококвалифицированных врачей из медучреждений республики, которых призвали во время частичной мобилизации.