 Мобилизованным татарстанцам передали более 350 сладких пирогов
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Мобилизованным татарстанцам передали более 350 сладких пирогов

Пироги испекли женщины Пестречинского и Аксубаевского районов.

Республика
27 ноября 2022  14:10
Автор:
Роза Габитова

Мобилизованным татарстанцам, находящимся на полигоне Казанского танкового училища, передали более 350 сладких пирогов. Об этом сообщает пресс-служба РОО «Женщины Татарстана».

Пироги испекли женщины Аксубаевского и Пестречинского районов РТ. 

Также в прошлые выходные представительницы организации передали мобилизованным 100 пирогов от благотворительного фонда «Ярдэм», 200 кг пельменей от женщин Марий Эл и 20 газовых горелок. 

Сегодня для призванных на службу мужчин пройдет концерт, организованный марийскими артистами и исполнителями.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане для мобилизованных испекли более 2 тыс. пирогов и других сладостей. Также на сборном пункте в столице РТ мобилизованные получили вязаные носки, перчатки и аптечки. 

Так, пироги военнослужащим привезла председатель Общественной палаты региона, Общественной палаты РТ, глава РОО «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, а также члены совета организации — председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузмичева.

 

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