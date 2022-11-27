Мобилизованным татарстанцам передали более 350 сладких пирогов

Мобилизованным татарстанцам, находящимся на полигоне Казанского танкового училища, передали более 350 сладких пирогов. Об этом сообщает пресс-служба РОО «Женщины Татарстана».

Пироги испекли женщины Аксубаевского и Пестречинского районов РТ.

Также в прошлые выходные представительницы организации передали мобилизованным 100 пирогов от благотворительного фонда «Ярдэм», 200 кг пельменей от женщин Марий Эл и 20 газовых горелок.

Сегодня для призванных на службу мужчин пройдет концерт, организованный марийскими артистами и исполнителями.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане для мобилизованных испекли более 2 тыс. пирогов и других сладостей. Также на сборном пункте в столице РТ мобилизованные получили вязаные носки, перчатки и аптечки.

Так, пироги военнослужащим привезла председатель Общественной палаты региона, Общественной палаты РТ, глава РОО «Женщины Татарстана» Зиля Валеева, а также члены совета организации — председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузмичева.