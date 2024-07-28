Мобильный пункт набора на контрактную службу открылся у «Ак Барс Арены»

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Город
28 июля 2024  12:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Казани у стадиона «Ак Барс Арена» развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Он работает со стороны улицы Чистопольской и будет открыт до 19:00. 

По словам сотрудника пункта отбора Егора Горячева, в автономной палатке все желающие могут получить подробную информацию о службе по контракту, условиях прохождения, денежном довольствии и льготах. 

В мобильном пункте также представлены образцы современной экипировки и вооружения российской армии. Каждый желающий может попробовать свои силы в сборке и разборке автомата Калашникова. 

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