Могилу поэта Керима Решидова в Елабуге включат в реестр ОКН

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Республика
17 октября 2024  08:36

Положительное заключение историко-культурной экспертизы получила могила поэта Керима Решидова, известного также как Жаманаклы. Она расположена на мусульманском кладбище.

 Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Крымский татарин был глубоко связан с Татарстаном через свою супругу Рашиду. После окончания Великой Отечественной войны он переехал в республику, чтобы воссоединиться с семьей. С 1945 по 1965 год он занимал пост заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы в Елабужском педагогическом институте. В последние годы своей жизни он работал над книгой о Ахмет-Хане Султане. Сохранилась черновая рукопись его произведения под рабочим названием «Во имя жизни».

Керим Решидов ушел из жизни в 1965 году, и в его честь была названа одна из улиц Елабуги.

 Фото: © Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

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