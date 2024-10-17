Могилу поэта Керима Решидова в Елабуге включат в реестр ОКН

Положительное заключение историко-культурной экспертизы получила могила поэта Керима Решидова, известного также как Жаманаклы. Она расположена на мусульманском кладбище.

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Крымский татарин был глубоко связан с Татарстаном через свою супругу Рашиду. После окончания Великой Отечественной войны он переехал в республику, чтобы воссоединиться с семьей. С 1945 по 1965 год он занимал пост заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы в Елабужском педагогическом институте. В последние годы своей жизни он работал над книгой о Ахмет-Хане Султане. Сохранилась черновая рукопись его произведения под рабочим названием «Во имя жизни».

Керим Решидов ушел из жизни в 1965 году, и в его честь была названа одна из улиц Елабуги.