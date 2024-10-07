Мои субсидии: Новый сервис Татарстана на платформе «ГосТех» для поддержки бизнеса

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Республика
7 октября 2024  10:42
Автор:
Назиля Фахрутдинова

На платформе «ГосТех» стартовал первый региональный сервис под названием «Мои субсидии», инициированный Татарстаном.

Центр цифровой трансформации Республики Татарстан успешно завершил переход одного из самых запрашиваемых государственных сервисов, популярного среди жителей и бизнесменов региона, на единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех».

Сервис «Мои субсидии» представляет собой единую базу мер государственной поддержки, доступную для малого и среднего бизнеса, фермеров и граждан Татарстана.

«Создана значительная база работы. Особенно приятно, что известность сервиса была оценена на федеральном уровне. В 2023 году, при содействии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, начался перевод сервиса «Мои субсидии» на платформу «ГосТех», - отметил министр цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

«После года интенсивной работы и решения множества задач, я могу с уверенностью сказать, что «Мои субсидии» стали первым региональным сервисом такого масштаба, который был запущен на платформе «ГосТех», - добавил он.

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