Молодежь из Казани выстроилась в слова «Крым наш» к 10-летию «крымской весны»

news_top_970_100
Город
18 марта 2024  15:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Порядка 200 человек приняло участие в масштабном флешмобе у «Казанской ярмарки» – это школьники и студенты. Они выстроились в большую надпись «Крым наш» и с помощью разноцветных табличек соорудили огромный российский триколор.

Молодые люди каждый год присоединяются к празднованию исторического дня. Но в этот раз число участников увеличилось в 4 раза к 10-летнему юбилею.

«На протяжении 10 лет мы, молодежь Татарстана, «Молодая гвардия», устанавливаем тесные связи с молодежью Крыма. У нас есть проект «Крымский мост», ежегодно мы выезжаем в Крым, чтобы встретиться с представителями «Молодой гвардии» и Молодежным парламентом Крыма, обменяться опытом, обсудить реализацию различных проектов», — рассказал руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Средний чек покупок на 8 марта вырос на 15%
В Казани к лету все трамваи и троллейбусы переведут на бескондукторную оплату проезда
Молодежь из Казани выстроилась в слова «Крым наш» к 10-летию «крымской весны»
Суд добился отставки Миронова – главы двух районов Казани
В Татарстане стартовали сельхозярмарки
Приставы взыскали почти 7 млн рублей у должников по штрафам за нарушения ПДД
Самым аварийным в Казани стал Советский район – рейтинг Госавтоинспекции
ЦИК России подтвердила, что озвучит итоги выборов через 4 дня