Молодежь из Казани выстроилась в слова «Крым наш» к 10-летию «крымской весны»

Порядка 200 человек приняло участие в масштабном флешмобе у «Казанской ярмарки» – это школьники и студенты. Они выстроились в большую надпись «Крым наш» и с помощью разноцветных табличек соорудили огромный российский триколор.

Молодые люди каждый год присоединяются к празднованию исторического дня. Но в этот раз число участников увеличилось в 4 раза к 10-летнему юбилею.

«На протяжении 10 лет мы, молодежь Татарстана, «Молодая гвардия», устанавливаем тесные связи с молодежью Крыма. У нас есть проект «Крымский мост», ежегодно мы выезжаем в Крым, чтобы встретиться с представителями «Молодой гвардии» и Молодежным парламентом Крыма, обменяться опытом, обсудить реализацию различных проектов», — рассказал руководитель регионального штаба Татарстанского отделения «Молодой гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.