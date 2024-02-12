Молодежь Татарстана приглашают бесплатно посетить выставку в Москве по конкурсу «Молодой попутчик»

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Республика
12 февраля 2024  10:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Министерство по делам молодёжи РТ запустило новый молодёжный проект «Яшь юлдаш – Молодой попутчик». Полтысячи активистов в эту пятницу отправятся на выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Делегация, отметили в министерстве, отправится 16 февраля в Москву на специально сформированном составе поезда. Билет станет своеобразным поощрением и мотивацией молодых граждан на участие в разных проектах.

Заявочная кампания продлится с 9 по 14 февраля, результаты будут объявлены 15 февраля. Заявки можно подать по ссылке

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