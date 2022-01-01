Молодежную сборную России по хоккею сняли с самолета за отказ надеть маски

Молодежную сборную России по хоккею сняли с самолета в Калгари [Канада] за отказ надеть маски. Об этом сообщает Матч ТВ.

Спортсмены нашей сборной принимали участие в молодежном чемпионате мира-2022 по хоккею в Канаде и должны были лететь во Франкфурт, но были сняты с рейса. Сообщается, что молодых людей попросили покинуть самолет, когда пассажиры уже были в салоне.

Среди причин, по которым спортсменов сняли с рейса, помимо отказа надеть средства индивидуальной защиты называют курение и нетрезвое состояние. Также уточняется, что не все спортсмены вели неся неподобающим образом, но на рейс не допустили всю команду.

Напомним, в среду был отменен матч нашей молодежной сборной со Словакией, из-за случая коронавируса в российской команде. Нашей сборной присудили техническое поражение.