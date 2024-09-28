Молодежный парламент РТ первого созыва завершил свою работу

Первый созыв Молодежного парламента при Госсовете Татарстана завершил свою работу, оставив после себя не только внушительный список рассмотренных вопросов, но и реальную помощь тысячам татарстанцев.

Как рассказала Председатель Молодежного Парламента РТ первого созыва Нина Шимина, за пять лет депутаты провели более 100 заседаний, рассмотрели порядка 2200 обращений граждан, организовали более 400 парламентских уроков и дали около 300 бесплатных юридических консультаций.

Среди наиболее востребованных направлений работы – бесплатные юридические консультации по вопросам алиментов, наследственных прав, гражданско-правовых отношений.

Важным достижением стала и профориентационная работа Молодежного Парламента. Молодежный парламент стал площадкой для открытого диалога с властью. Депутаты инициировали проект «Открытые дискуссии» и «Диалог с властью: ТЗ от молодежи», а также провели ряд аналитических исследований по актуальным проблемам молодежи.

Так, например, был проведен мониторинг эффективности мер господдержки молодежного предпринимательства, мониторинг самочувствия работающей молодежи, мониторинг мер поддержки сельской молодежи и молодых семей. Большой резонанс вызвал масштабный социологический опрос об условиях обучения и питания в школах республики.