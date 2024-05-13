Молодого казанца осудят за 33 мошенничества на маркетплейсах

В Казани правоохранители установили причастность к преступлениям 20-летнего казанца, который не меньше 30 раз обманывал продавцов интернет-площадок, покупая часы и наушники.

Схема мошенника была проста: он заказывал товар в онлайн-магазинах, дома менял его на поддельный и оформлял возврат. Продавцы отправляли другой товар, который аферист реализовывал на сайтах бесплатных объявлений.

В общей сложности, с октября прошлого года, таким образом он смог «заработать» 3 миллиона рублей.

Полицейские объявили его в уголовный розыск и спустя время поймали. Свою вину мужчина не отрицал и сознался в том, что делал. Проведя обыск квартиры, была изъята нереализованная техника.

Пока молодой казанец находится дома под подпиской о невыезде.