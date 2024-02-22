Молодогвардеец из Татарстана отправится сегодня на форум в Сирию

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Россия/Мир
22 февраля 2024  09:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Делегация России отправится в Сирию на молодежный форум, организованный с 22 по 27 февраля при поддержке партии «Единая Россия». В состав вошел и руководитель регионального штаба организации «Молодая Гвардия» Руслан Шигабуддинов.

25 россиян и 25 сирийцев станут участниками форума, обменяются опытом реализации молодежной политики, обсудят молодежные инициативы и планируют запустить новые международные проекты.

Ранее Владимир Путин отметил заслуги организации: «За прошедшее время “Молодая Гвардия” заслужила высокий авторитет, зарекомендовала себя как реальная, действенная сила, способная добиваться решения важных, насущных для людей проблем, ключевых задач развития страны».

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