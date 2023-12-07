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Молодые лидеры БРИКС и ШОС впервые будут награждены в Казани

В столице Татарстана 11 декабря впервые пройдет церемония награждения победителей международного конкурса «Премия молодых лидеров стран БРИКС и ШОС», которую также именуют «Молодежным Нобелем». Событие приурочено к грядущему председательству России в БРИКС.

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Республика
7 декабря 2023  12:45
Автор:
Владислав Косолапкин

За звание лучших молодых лидеров борются представители Бразилии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и России. Победители будут определены в следующих номинациях: Медиаинфлюенсер года», «Социальный предприниматель года», Проект года по публичной дипломатии», «Исследователь года» и «Экоинициатива года».

«На этот раз мы проводим мероприятие, которое позволит обратить внимание на значимые социальные аспекты международной дипломатии и выделить по-настоящему вдохновляющие примеры молодежных инициатив. Среди претендентов на премию — кандидаты, чей потенциал ничуть не хуже хайповых международных активистов», — прокомментировала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Премия дает возможность молодым активистам из стран БРИКС и ШОС представить свои проекты. Обладатели премии станут гостями Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Мероприятие поддерживают Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и другие организации. Саммит БРИКС пройдет в Казани в 2024 году по предложению Президента РФ Владимира Путина.

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