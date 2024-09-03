Молодые лидеры РТ смогут пройти стажировку в органах власти

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Республика
3 сентября 2024  16:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в юбилейном 15-ом сезоне Республиканского конкурса лидеров «Вверх!». Участников ждет стажировка в 12 министерствах и ведомствах Республики Татарстан. Начиная с 2009 года, более 2 тысяч человек воспользовались этой возможностью.

Проект «Вверх!» – это эффективный механизм социальных лифтов, отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Принять участие смогут жители Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет с гражданством РФ.

До 26 сентября 2024 года необходимо подать заявку на сайте https://rezervrt.ru/projects/vverx/, заполнить резюме и опубликовать пост/видео на заданную тему в соцсети ВКонтакте с хэштегом #Вверх2024.

Конкурс проводится Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Республики Татарстан» при поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

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