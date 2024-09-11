Молодые лидеры Татарстана могут претендовать на соципотеку

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Республика
11 сентября 2024  15:40
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе, победители которого смогут улучшить жилищные условия по программе социальной ипотеки. Об этом сообщает Министерство по делам молодежи Республики Татарстан.

К участию приглашаются активные и инициативные жители республики в возрасте от 18 до 35 лет, которые внесли значительный вклад в реализацию молодежной политики региона.

Претендовать на получение жилья по программе соципотеки могут:

  • Студенты
  • Аспиранты
  • Молодые ученые и специалисты
  • Представители сельской и работающей молодежи

 

Для этого надо иметь гражданство РФ и быть зарегистрированным в Татарстане. Также возраст не должен превышать 35 лет.

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Молодые лидеры Татарстана могут претендовать на соципотеку
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