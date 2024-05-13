Молодые повара из исламских государств сразятся в Казани за звание победителя кулинарного турнира

Зрелищное кулинарное шоу международного уровня ожидается в Казани с 15 по 17 мая на площадке «KazanForum».

Турнир поварского мастерства имени Юнуса Ахметзянова, станет кульминационной точкой в проведении фестиваля исламской кухни в МВЦ «Kazan Expo». Своими секретами будут делиться профи из Марокко, Казахстана, Египта, Сенегала, Малайзии и других государств исламского содружества. В общей сложности, приедут 35 делегатов из 12 стран. Площадка откроется для них впервые.

По правилам турнира, за каждым из участников закрепят по одному из известных шеф-поваров Казани. Наставники помогут пройти кулинарные испытания и презентовать свои творения жюри.

Оценивать халяль-блюда мастеров предстоит экспертам мирового класса. Но и сами казанцы, а также гости города, смогут попробовать необычные блюда других национальностей. Иранская кухня будет представлена в ресторане «Чирэм», азербайджанская – в «Татарской усадьбе», турецкая – в «Туган авылым», а алжирская – в «Гусе».