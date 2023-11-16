Молодые рабочие продемонстрируют свои таланты в рамках большого конкурса

Церемония открытия стартует в первый день в 10.00.

Мероприятие соберет более 1 400 представителей работающей молодежи. В конкурсе несколько номинаций: «Хореография», «Музыка» и «Минута славы». Кроме этого, 19 команд, которые поборются за Гран-при фестиваля, представят выступления в конкурсной номинации «Визитка-презентация» – «Наше предприятие — гордость моей страны!».

Помимо этого, предполагается мастер-класс по вокалу, который проведет заслуженный деятель искусств РТ, профессор, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Института современного искусства, вокальный режиссер проектов «Первого канала» Марина Полтева.

Лучшие участники суперфинала примут участие в гала-концерте, который пройдет в казанской «Пирамиде» 20 ноября. Именно в этот день станут известны команды, которые завоюют главные призы фестиваля – Гран-при и спецприз «Герой нашего времени».

Призовой фонд фестиваля в этом году составляет 4 млн рублей. Обладатель Гран-при получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей и переходящий Кубок Раиса РТ, обладатель спецприза «Герой нашего времени» — 350 тысяч рублей. Команды-победители и лауреаты фестиваля будут поощрены кубками.

Напомним, что фестиваль «Наше время — Безнең заман», учрежденный Министерством промышленности и торговли РТ и Министерством по делам молодежи РТ в 2013 году, проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.