Молодые родители устроили гендер-пати в прямом эфире телеканала ТНВ

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Город
17 марта 2024  15:06
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане проходит телемарафон «Всей семьей на выборы». Он займёт 12 часов эфирного времени до 20:00.

Семья Газизовых из республики решила узнать пол будущего малыша в прямом включении ТНВ, об этом пишет сам телеканал.

Это второй ребёнок в семье. Первая дочь уже учится в школе, ей 8 лет. Девочка родилась в центре, где когда-то роды у мамы принимала заслуженный врач Татарстана Фирая Сабирова. Она тоже сегодня пришла поддержать родителей и, конечно, не оставила их без подарков.

Супруги лопнули шар, в котором лежало розовое конфетти — это значит, что и вторым ребёнком в семье станет девочка. Предварительная дата встречи с малышкой назначена акушерами летом.

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