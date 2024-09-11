Молодые семьи Татарстана придумают, как улучшить репродуктивное здоровье

news_top_970_100
Республика
11 сентября 2024  14:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовала проектная сессия, посвященная репродуктивному и ментальному здоровью. Участниками мероприятия, организованного Министерством по делам молодежи РТ и платформой «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование», стали семейные пары, в которых возраст одного из супругов не превышает 36 лет.

 Фото: © Министерство по делам молодежи РТ

Программа мероприятия направлена на укрепление физического и ментального здоровья молодых семей, создание гармоничных и счастливых отношений. Участников ждут встречи с ведущими специалистами в области медицины и психологии, бесплатные мастер-классы и консультации.

В формате открытой панельной дискуссии с парами пообщались депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, глава Сабинского района Раис Минниханов.

Татьяна Ларионова выразила надежду, что проектная сессия станет площадкой для выработки рекомендаций по развитию семейной политики на федеральном уровне.

В ходе дискуссии участники смогли задать экспертам волнующие их вопросы, обсудить семейные ценности, традиции и перспективы развития социальной поддержки семей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Молодые лидеры Татарстана могут претендовать на соципотеку
Жительница Татарстана приютила раненного ястреба
В казанских подростковых клубах пройдет день открытых дверей
Ксения Григорьева: Не каждый выдержит жизнь под прицелом камер 24 часа в сутки
55 тысяч казанцев отправились на юг России на поездах
Пенсионерка из Казани доверилась мошенникам и продала квартиру
Молодые семьи Татарстана придумают, как улучшить репродуктивное здоровье
Молодые семьи Татарстана придумают, как улучшить репродуктивное здоровье
Подозреваемый в убийстве экс-замначальника Казанского танкового училища дал признательные показания
Подозреваемый в убийстве экс-замначальника Казанского танкового училища дал признательные показания