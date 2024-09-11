Молодые семьи Татарстана придумают, как улучшить репродуктивное здоровье

В Татарстане стартовала проектная сессия, посвященная репродуктивному и ментальному здоровью. Участниками мероприятия, организованного Министерством по делам молодежи РТ и платформой «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование», стали семейные пары, в которых возраст одного из супругов не превышает 36 лет.

Фото: © Министерство по делам молодежи РТ

Программа мероприятия направлена на укрепление физического и ментального здоровья молодых семей, создание гармоничных и счастливых отношений. Участников ждут встречи с ведущими специалистами в области медицины и психологии, бесплатные мастер-классы и консультации.

В формате открытой панельной дискуссии с парами пообщались депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова, уполномоченная по правам человека в РТ Сария Сабурская, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова, глава Сабинского района Раис Минниханов.

Татьяна Ларионова выразила надежду, что проектная сессия станет площадкой для выработки рекомендаций по развитию семейной политики на федеральном уровне.

В ходе дискуссии участники смогли задать экспертам волнующие их вопросы, обсудить семейные ценности, традиции и перспективы развития социальной поддержки семей.