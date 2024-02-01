Прием заявок на участие в фестивале «Алтын каләм – Золотое перо» продлен до 7 февраля

Оргкомитет Республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» принял решение продлить заявочную кампанию до 7 февраля. Это решение обусловлено большим количеством желающих принять участие в конкурсе.

Напомним, что участниками данного мероприятия могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет, занимающиеся деятельностью в сфере медиа и постоянно проживающие в Татарстане.

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться по ссылке https://clck.ru/37JQdo и направить портфолио на электронную почту проекта zolotoepero2024@yandex.ru с указанием темы письма «Фамилия Имя_направление». Детали и механизм подачи заявки также подробно описан в группе во «ВКонтакте» фестиваля.

Напомним, XXVIII Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» запустился 29 декабря прошлого года. Конкурсные этапы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Конкурсные номинации включают как индивидуальные, так и коллективные номинации. В рамках личного участия в конкурсе предполагается восемь направлений: печатная журналистика на русском языке; печатная журналистика на татарском языке; подкасты и радио (на русском и татарском языках); фотожурналистика; телевидение и видеоблогинг (на русском и татарском языках); дизайн и верстка; SMM; реклама и связи с общественностью. Участниками коллективных номинаций могут стать медиацентры вузов и ссузов РТ. Традиционно на фестивале выберут победителей — обладателей Гран-при, которое предусматривает обучение в вузе по направлению медиа. Также в индивидуальных номинациях выберут лауреатов I, II и III степени по направлениям, обладателей номинации

«Открытие года» и других специальных номинаций. А лучшие медиацентры среди вузов и ссузов получат сертификат на сумму 1 млн рублей для развития медиацентра учебного заведения.

Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи РТ, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», молодежным журналом «Идель» при поддержке Союза журналистов РТ, Министерства образования и науки РТ, образовательных организаций высшего образования РТ, телерадиокомпанией «Новый век».