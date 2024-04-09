Молодых специалистов из Татарстана приглашают сразиться в проектах цифровой трансформации

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Россия/Мир
9 апреля 2024  16:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В России пройдут соревнования по цифровой трансформации социальной сферы, заявиться для участия которых можно ещё в течение трёх недель. 30 апреля завершается приём заявок.

Проекты, созданные на турнире, помогут улучшить жизнь инвалидов в стране и совершить инновационные открытия в области культуры и спорта. 

Инклюзивные проекты получат поддержку, а молодые люди — опыт. Приглашаются татарстанцы от 18 лет.

Программа «Неограниченные возможности» предлагает командную разработку инновационных проектов для людей с инвалидностью и ОВЗ.

Информация представлена на официальном сайте программы.

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