Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов считает, что Россия готовится принять более 6 миллионов из человек из Донбасса в свой состав.

Татарстан активно содействует этому. Во-первых, республика участвует в восстановлении Лисичанска. Во-вторых, в татарстанских городах открываются избирательные участки для голосования на референдуме, отметил он.

«Символично, что за присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей люди голосуют не только там, на месте, но и по всей нашей стране, включая Татарстан. Киев заставил этих людей покинуть свои дома. Но они сегодня в них возвращаются. Одновременно и домой, и в Россию», — написал Морозов.