Мошенники используют QR-коды для обмана в Татарстане

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16 апреля 2025  09:55

В Татарстане участились случаи мошенничества с QR-кодами, размещенными в подъездах и общественных местах. Об этом предупредил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.

Злоумышленники наклеивают поддельные коды на квитанции, объявления и даже самокаты. При сканировании такие QR-коды перенаправляют жертв на фишинговые сайты, где у пользователей крадут личные данные и деньги.

Отличить мошеннический код можно по отсутствию информации об источнике и агрессивным призывам вроде «не срывать» или «срочно подключиться».

Минцифры Татарстана рекомендует гражданам проверять URL-адрес перед переходом по ссылке и проявлять особую осторожность при сканировании QR-кодов в публичных местах.

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