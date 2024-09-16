Мошенники обманули казанца, пытаясь взять деньги в долг в соцсетях

В отдел полиции «Вишневский» обратился 21-летний местный житель, который стал жертвой мошенников. Неизвестные злоумышленники, воспользовавшись его социальными сетями, обманом похитили у него денежные средства.

Молодой человек получил сообщение от своей знакомой в одной из популярных социальных сетей, в котором она просила о краткосрочном займе. Доверившись знакомой, он перевел 3 тысячи рублей на указанный счет. Позже, когда он связался с девушкой, то узнал, что она не запрашивала деньги, а ее страница была взломана мошенниками.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и задержания подозреваемых.

Управление МВД России по Казани призывает граждан проявлять бдительность и избегать стать жертвой подобного рода преступлений. Рекомендуется проверять информацию, поступающую от незнакомцев, не разглашать данные своих банковских карт и счетов, а также не переводить деньги на неизвестные счета. В случае, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно сообщайте в полицию по телефонам «102» или «112».