Мошенники оставили 87-летнюю блокадницу из Татарстана без квартиры и денег

Около полугода мошенники постоянно общались с 87-летней жительницей Зеленодольска, убеждая ее продать единственное жильё. В конце концов, у них получилось не только отобрать у ветерана труда и жительницы блокадного Ленинграда квартиру, но и деньги.

Женщина продала квартиру за 3,3 млн рублей, которые передала преступникам. Прокуратура встала на защиту блокадница. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Зеленодольская городская прокуратура подала в суд иск с требованием признать договор купли-продажи квартиры недействительным. Ведомство добивается признания данной сделки недействительной», – сообщает республиканская прокуратура.