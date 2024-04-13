Мошенники оставили 87-летнюю блокадницу из Татарстана без квартиры и денег

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Республика
13 апреля 2024  10:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Около полугода мошенники постоянно общались с 87-летней жительницей Зеленодольска, убеждая ее продать единственное жильё. В конце концов, у них получилось не только отобрать у ветерана труда и жительницы блокадного Ленинграда квартиру, но и деньги. 

Женщина продала квартиру за 3,3 млн рублей, которые передала преступникам. Прокуратура встала на защиту блокадница. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Зеленодольская городская прокуратура подала в суд иск с требованием признать договор купли-продажи квартиры недействительным.  Ведомство добивается признания данной сделки недействительной», – сообщает республиканская прокуратура. 

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