Мошенники похитили деньги у жительницы Казани под видом ее знакомых

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Город
30 января 2024  17:32
Автор:
Виктория Осинина

21-летняя девушка в соцсети получила сообщение от знакомого с просьбой одолжить небольшую сумму денег. Девушка, не задумываясь о возможном подвохе, перечислила приятелю около 4 тыс. рублей. Позже выяснилось, что никаких денег знакомый не просил – его страницу в сети интернет взломали.

Девушка написала заявление в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления МВД по г. Казани.

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