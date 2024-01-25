Мошенники предлагают помощь в накрутке голосов в конкурсе на лучший двор

Участники республиканского конкурса «А у нас во дворе» получили предложения о накрутке голосов для победы, как сообщили несколько участников.

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Республика
25 января 2024  19:36
Автор:
Владислав Косолапкин

ИА «Татар-информ» предупреждает, что это мошенничество, и призывает избегать контактов с такими лицами. Следует отметить, что результаты с подтвержденной накруткой голосов будут аннулированы.
Голосование за лучшее зимнее украшение двора началось на сайте «Татар-информ» 23 января и продлится до 26 января. 10 победителей первого этапа пройдут в финал.

С 27 по 29 января на сайте и в Telegram-канале «Татар-информ» состоится голосование среди 10 финалистов. Имена трех победителей будут объявлены 31 января. Они получат денежные призы.

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