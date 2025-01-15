Мошенники придумали новый способ обмана с «ошибочными» переводами

Мошенники придумали новый способ обмана, используя психологический трюк с «ошибочными» переводами. Схема работает так: на телефон жертвы приходит сообщение, где неизвестный якобы случайно перевел деньги и просит вернуть их. Об этом предупредил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Сначала злоумышленник отправляет небольшую сумму, например, 3 рубля. Затем в банковском приложении создается общий чат, где мошенник имитирует уведомление о переводе крупной суммы. Это сообщение выглядит как настоящее push-уведомление от банка, что вводит жертву в заблуждение.

Хайруллин рекомендует быть предельно внимательными при получении подобных сообщений. Все переводы необходимо проверять в разделе «История операций» в приложении банка. Даже если кажется, что деньги поступили на счет, это может быть частью обмана. Если перевод действительно был, возвращать средства следует только по исходным реквизитам или через обращение в банк.