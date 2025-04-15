Мошенники рассылают фальшивые письма о взломе «Госуслуг»

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15 апреля 2025  14:52

Злоумышленники массово рассылают россиянам поддельные уведомления о якобы произошедшем взломе их аккаунтов на портале госуслуг. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Ермаков.

Мошенники используют электронную почту, СМС и мессенджеры, утверждая, что в личный кабинет был выполнен «подозрительный вход». В сообщениях указан поддельный номер поддержки, куда жертву просят «срочно позвонить». Эксперт пояснил, что это часть сложной схемы, рассчитанной на психологическое давление и подавление здравого смысла.

Настоящие уведомления от «Госуслуг» никогда не приходят с случайных email-адресов или обычных номеров. При получении такого сообщения важно не звонить по указанным контактам, а проверить вход в аккаунт самостоятельно. Обращаться в поддержку следует только через официальный сайт.

Для противодействия мошенникам Ермаков предлагает создать единую систему отслеживания подозрительных номеров и реквизитов в реальном времени.

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Мошенники рассылают фальшивые письма о взломе «Госуслуг»
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