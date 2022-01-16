 Мошенники стали использовать новую схему обмана для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
news_header_top_970_100

Мошенники стали использовать новую схему обмана для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Портал «Госуслуги» стал рассылать предупреждения о мошеннических схемах.

Спецпроекты
16 января 2022  11:46
Автор:
Николай Лукоянов

Мошенники начали чаще взламывать аккаунты пользователей на портале «Госуслуги» по новой схеме, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Злоумышленники звонят на телефон пользователю «Госуслуг» и предлагают привязать QR-код к личному кабинету. Для этого они высылает код по СМС пользователю и просят назвать его. Таким образом мошенник получает доступ к личным данным и аккаунту.

Портал «Госуслуги» стал рассылать предупреждения о мошеннических схемах. В прежупреждениях сказано, что сотрудники портала никогда не звонят пользователям и не запрашивают у них личные данные.

Дополнительно обезопасить свой личный кабинет можно подключив вход по СМС и настроив контрольный вопрос.

Новости
В пожаре в частном доме в Казани погиб мужчина
В Татарстане зафиксировано 112 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Казани спасатели помогли 19-летнему юноше выбраться из вентиляционной шахты
Мошенники стали использовать новую схему обмана для взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Пряный какао и чай с имбирем: где искать согревающие напитки в казанских заведениях?
Пряный какао и чай с имбирем: где искать согревающие напитки в казанских заведениях?
Челнинцы пожаловались на УК, чьи дворники убирают снег голыми руками
«Ставит посуду на газ и засыпает»: жители Челнов пожаловались на психически нездорового соседа
В двух районах РТ ввели ограничения движения общественного транспорта из-за ухудшения погоды