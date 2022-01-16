Мошенники стали использовать новую схему обмана для взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники начали чаще взламывать аккаунты пользователей на портале «Госуслуги» по новой схеме, сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Злоумышленники звонят на телефон пользователю «Госуслуг» и предлагают привязать QR-код к личному кабинету. Для этого они высылает код по СМС пользователю и просят назвать его. Таким образом мошенник получает доступ к личным данным и аккаунту.

Портал «Госуслуги» стал рассылать предупреждения о мошеннических схемах. В прежупреждениях сказано, что сотрудники портала никогда не звонят пользователям и не запрашивают у них личные данные.

Дополнительно обезопасить свой личный кабинет можно подключив вход по СМС и настроив контрольный вопрос.