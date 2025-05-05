Мошенники в Татарстане атакуют перед майскими праздниками

В Татарстане перед майскими праздниками мошенники активизировались, используя сезонные темы: туризм, торжества и садоводство. Они создают фальшивые сайты турагентств, предлагая «горящие туры» и «эксклюзивные отели», которых не существует. Через соцсети и мессенджеры продают поддельные авиабилеты.

Организаторов свадеб и выпускных обманывают, беря предоплату за банкеты и пропадая. Родителям школьников приходят SMS с угрозами о проблемах с ОГЭ и требованиями денег за «пересдачу». Дачников обманывают, продавая «редкие» семена, которые либо не доходят, либо оказываются бракованными.

Даже при бронировании жилья или глэмпингов есть риск наткнуться на мошенников — многие объявления фальшивые. Специалисты рекомендуют проверять информацию и не торопиться с предоплатой.