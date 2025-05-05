Мошенники в Татарстане атакуют перед майскими праздниками

news_top_970_100
Республика
5 мая 2025  16:52

В Татарстане перед майскими праздниками мошенники активизировались, используя сезонные темы: туризм, торжества и садоводство. Они создают фальшивые сайты турагентств, предлагая «горящие туры» и «эксклюзивные отели», которых не существует. Через соцсети и мессенджеры продают поддельные авиабилеты.

Организаторов свадеб и выпускных обманывают, беря предоплату за банкеты и пропадая. Родителям школьников приходят SMS с угрозами о проблемах с ОГЭ и требованиями денег за «пересдачу». Дачников обманывают, продавая «редкие» семена, которые либо не доходят, либо оказываются бракованными.

Даже при бронировании жилья или глэмпингов есть риск наткнуться на мошенников — многие объявления фальшивые. Специалисты рекомендуют проверять информацию и не торопиться с предоплатой.

news_right_column_240_400
Новости
В Набережных Челнах представили новых руководителей исполкома
Ушел из жизни выдающийся педагог Сергей Михайлин
Жители Татарстана выбрали территории для благоустройства в 2026 году
Мошенники в Татарстане атакуют перед майскими праздниками
«Стрела-Ак Барс» начала чемпионат с победы
Рейс «Аэрофлота» из Китая в Казань совершил экстренную посадку в Красноярске
Парад у дома ветерана: оркестр Росгвардии дал персональный концерт для фронтовика
Казанские лицеисты почтили память Фатиха Карима в Калининградской области