Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина

Московский городской суд принял решение не удовлетворять апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина ,который просил изменить ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Московского суда.

Также вместе с Дорониным апелляционную жалобу подал и вице-президент компании Ильгиз Шакиров.

Сегодня рассматривались две апелляции, и ни одна из них судом удовлетворена не была. Доронин и Шакиров останутся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Казани был задержан основатель компании Finiko, которая была признана ЦБ РФ финансовой пирамидой, Кирилл Доронин. Позже он раскрыл имена 44 своих поддельников и считает, что только его партнеры виновны в развале Finiko.