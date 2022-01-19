 Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина
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Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина

Суд решил оставить его в СИЗО.

Республика
19 января 2022  17:13
Автор:
Николай Лукоянов

Московский городской суд принял решение не удовлетворять апелляцию основателя Finiko Кирилла Доронина ,который просил изменить ему меру пресечения. Об этом сообщает пресс-служба Московского суда.

Также вместе с Дорониным апелляционную жалобу подал и вице-президент компании Ильгиз Шакиров.

Сегодня рассматривались две апелляции, и ни одна из них судом удовлетворена не была. Доронин и Шакиров останутся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Казани был задержан основатель компании Finiko, которая была признана ЦБ РФ финансовой пирамидой, Кирилл Доронин. Позже он раскрыл имена 44 своих поддельников и считает, что только его партнеры виновны в развале Finiko.

 

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