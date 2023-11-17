Московский район отпраздновал 50-летний юбилей

В среду, 15 ноября, в культурном центре «Московский» прошло торжественное празднование 50-летия Московского района. Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил его жителей с юбилеем и вручил награды самым активным деятелям района.

В одном месте одновременно собрались те, кто в разные годы трудились на благо района, - ветераны труда, бывшие сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций, а также их молодая и энергичная смена. До мероприятия в холле они приветствовали друг друга, обнимались, оживленно разговаривали, вспоминая прошлые годы и отмечая нынешние достижения. Корреспондент «КВ», беседовавшая с гостями праздника, не раз слышала одну и ту же фразу: «Главное достоинство этого района - люди».

- Мне, как и вам, волнительно принимать участие в этом душевном мероприятии, - отметил Ильсур Раисович. - Еще с порога я увидел знакомые и родные лица не только Московского района, но и всей Казани.

Это говорит об атмосфере. Район всегда был и остается дружным. Образован он в 1973 году путем выделения из состава Ленинского района. Конечно, 50 лет по сравнению с тысячелетием Казани небольшой период. Но юбилей красивый. За это время здесь выросло большое число жилых микрорайонов, улиц, производств. Вы были и остаетесь нашей промышленной основой. Ведущие предприятия этого района - гордость не только Казани и Татарстана, но и всей России. Большой вклад в развитие района внесли ветераны, и я хочу вас поблагодарить. Вы работали в сложное время.

Сейчас ситуация другая, у нас реализуется более 50 федеральных и республиканских программ. Казань наряду с другими городами Татарстана преображается. Надеюсь, вы это видите. В этом ваша заслуга, вы создали фундамент, на котором мы работаем. Мы гордимся Московским районом и его пусть небольшой, но весомой историей. Сегодня Казань такая, потому что ветераны хорошо работали, а молодая команда главы администрации продолжает уверенно вести район к целям.

Немало наград было вручено в этот вечер. Глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов получил награду из рук мэра Казани. Ему вручили благодарственное письмо и кубок в форме казана. Градоначальник напомнил, что Сергей Александрович возглавляет район восемь лет, а администрация Кировского и Московского районов лидирует по многим направлениям и остается кузницей кадров.

- Когда Ильсур Раисович доверил мне работу в Московском районе, меня в крепкие руки взяли главы районов, я познакомился с руководителями, началась планомерная работа, - поделился Миронов. - Здесь всегда напоминали: «Меньше говори, больше делай». Смотря на страницы книги, выпущенной к юбилею района, и вспоминая проекты, думаешь, какая огромная работа проведена и какая будет впереди. Наши жители включаются во все процессы и проекты и требуют с каждым днем все больше, но мы этому только рады.

Кстати, в книге «Мой любимый Московский район», о которой говорил Сергей Миронов, описана история этого района. Над ней трудилось более сотни человек на протяжении полутора лет.

Еще на мероприятии состоялся показ документального фильма о районе, гостям была представлена концертная программа, где выступили известная певица Эльмира Калимуллина, другие артисты и творческие коллективы. Завершился праздник настоящим подарком: группа «Самоцветы» исполнила хиты советской эстрады. Зрители, услышав знакомые всем композиции, танцевали и подпевали.