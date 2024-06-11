Московский список Казанской иконы Божией Матери возвращается в Казань

В пятницу, 14 июня, в Казань прибудет московский список Казанской иконы Божией Матери. Торжественная встреча святыни состоится в Казанском соборе Божией Матери в 8:45. Икона будет находиться в столице Татарстана до 16 июня. Об этом сообщил руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Именно с этим образом Минин и Пожарский отправились освобождать Москву от поляков. Икона стала символом народного ополчения.

До 1918 года святыня хранилась в Москве, после чего была утрачена. В прошлом году, 4 ноября, в день Казанской иконы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что образ был найден. Икона была обнаружена в складском помещении резиденции Святейшего Патриарха в Переделкине. Экспертиза подтвердила ее подлинность.

Искусствоведы предполагают, что список был написан в 1580 году с явленной чудотворной иконы Богоматери «Казанская», которая была обретена в Казани — на месте, где сейчас находится Богородицкий монастырь. Оригинальная икона была украдена, и до сих пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Прибытие иконы в Казань — это второй этап Всероссийского молебна о Победе. Первый состоялся с мая по декабрь прошлого года. Тогда ковчег с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца был принесен почти в 100 городов России, в том числе и в Казань.

Крестный ход с Казанской иконой охватит 50 городов, в том числе новые регионы. Образ доставят в том числе в Мариуполь, Луганск и Симферополь.