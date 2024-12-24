Московское «Динамо» уступает «Ак Барсу» в матче с 11 забитыми шайбами

Московское хоккейное «Динамо» не смогло одержать победу над казанским «Ак Барсом» в увлекательном поединке, завершившемся с результатом 5:6. В этом матче, прошедшем в Москве, команды забросили в общей сложности 11 шайб. «Динамо» уверенно начинало встречу, ведя в счете 3:1 и 4:2, однако не удержало преимущество.

На табло был зафиксирован итоговый счет 5:6, с периодами 2:1, 2:2 и 1:3. У «бело-голубых» отличились игроки: Дмитрий Рашевский (3-я минута), Максим Комтуа (19), Кирилл Адамчук (24), Седрик Пакетт (35) и Павел Кудрявцев (44 минуты).

Казанцы в свою очередь ответили дублями Никиты Лямкина и Александра Барабанова, а также голами Никиты Евсеева и Альберта Яруллина. В начале второго периода «Ак Барс», уступая, произвел замену вратаря, выпустив на лед Тимура Билялова вместо Амира Мифтахова.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в Западной конференции, в то время как «Ак Барс» занимает третью позицию на Востоке.