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Московскому району - 50! Как отметили юбилей в столице РТ

Полвека - много или мало? Таким вопросом в день празднования 50-летия Московского района Казани задавались гости вечера. Ведь почти каждый из собравшихся отдал району много душевных сил и свои лучшие годы.

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Город
23 ноября 2023  09:02
Автор:
Елизавета Черкина

В среду, 15 ноября, культурный центр «Московский» стал в прямом смысле центром района-юбиляра. Здесь собрались ветераны труда, бывшие сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций, а также их молодая и смелая смена. Было шумно и весело. Кто-то не виделся много лет, хотя раньше работал бок о бок. А за короткий вечер нужно было успеть обняться, поговорить со всеми! 

В фойе разместилась небольшая фотовыставка. Здесь и улица Декабристов 1956 года, и строительство школы №56 в тогда еще Ленинском районе в 1985 году, и лица тех, кто строил, создавал район. Были и красочные современные фотографии. У корреспондента «КВ» дрогнуло сердце, когда я проходила мимо снимка с красным трамваем на остановке «Гагарина». Ведь на нем, будучи ученицей гимназии №75, я часто ездила до места учебы и обратно. И все улочки в этом районе, как и гостям мероприятия, мне знакомы. Новогодние елки и праздники - в ДК химиков и культурном центре «Московский», который раньше назывался ДК им. Урицкого. Уроки физкультуры зимой - это обязательно стадион «Тасма» и парк им. Урицкого. Неудивительно, что здесь мы встретили бывшего директора гимназии №75 Тамару Алексеевну Сафроненко.

- Чем наш район отличается от других? - задумалась Тамара Алексеевна. - Дружным коллективом, взаимопониманием, творческим подходом, желанием и умением быть впереди. А сегодняшняя встреча… что ни шаг, то обниманцы и целованцы. Потому что все тут друг друга любят и знают. Родилась я в Кировском районе и начала там работать, а переехав в Московский, трудилась тут до пенсии. 

Ильдар Фаттахов в 1990 - 1991 годах был первым секретарем Московского райкома КПСС, а с 1992 по 1996 год - главой администрации Московского района. 

- Московский район для меня родной, хоть и родился я в Кировском, - рассказал он «КВ». - Здесь осталась частичка моей души. 

Пообщались мы и с Григорием Васильченко - сыном полковника, заслуженного летчика-испытателя СССР, участника советско-финской войны, Героя Советского Союза Александра Григорьевича Васильченко, в честь которого названы улица и сквер в Московском районе, где открыт памятник герою. К слову, отец и сын внешне очень похожи. 

- В этом районе я начал осмысленную жизнь, - поделился тихий и скромный Григорий Александрович. - Здесь пошел в школу. Смотрю на эти фотографии, и у меня ностальгия...

Непросто было оторвать от коллег и товарищей главу администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Он в этот день был нарасхват. Его поздравляли, желали успехов и выдержки на посту.

- Для нас большая радость, что мы собрали такое количество людей, которые много сделали для Московского района, - продолжая приветствовать гостей праздника, отметил Сергей Александрович. - Не всегда удается собраться всем вместе. Это огромный праздник. И положительные эмоции, которые нам нужны. 

Гузалия Минкина, экс-глава администрации Московского района с 1996 по 2006 год, была настолько занята общением, что только успела сказать: «Это самый замечательный район!»

- Несмотря на то что Московский район считается промышленным, здравоохранение всегда тут было на высоте, - сообщил бывший главный врач городской детской больницы №1 Московского района, занимавший должность в 1989 - 2013 годах, Камиль Закиров. - Мы в числе первых в России обеспечивали больных гемофилией препаратами. В отделении реанимации новорожденных выхаживали глубоко недоношенных новорожденных весом до килограмма. Потом среди них вырастали большие умницы - отличники, олимпиадники.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Терентьев тоже тепло отозвался о районе. Он был сначала вторым, а потом первым секретарем Московского райкома ВЛКСМ, далее - председателем Фонда молодежи Московского района, а с 1994 по 2000 год - первым заместителем главы администрации района.

- Район с каждым годом хорошеет, - заявил, улыбаясь, Александр Михайлович. - Работали мы в непростое время. Люди получали зарплату продуктами и вещами. Появилась проблема безнадзорных детей, которую нужно было срочно решать. Так был создан первый в РТ приют, а потом центр помощи семье и детям. Участвовали власти, предприятия, люди. Проблемы решались творчески и сообща. 

- Московский район для меня - это прежде всего люди: население, сотрудники и руководители учреждений, - поделился директор казанского колледжа технологии и дизайна Ирек Даутов. - Район всегда славился единством. Мы вместе могли решить любой вопрос. В этом районе я работаю с 1986 года. Как вернулся из армии, устроился работать в училище №16. С гордостью могу сказать, что многие наши выпускники стали отличными людьми. С некоторыми общаемся до сих пор. Был я и первым заместителем главы администрации этого района. Видел, как меняется, преображается район. 

Шамиль Гильманов, тоже гость вечера, рассказал «КВ», что, работая много лет в Московском районе, в том числе первым заместителем главы администрации, застал людей, которые вернулись с Великой Отечественной войны.

- Работать, общаться и дышать одним воздухом с такими людьми - это уже счастье, - подчеркнул Шамиль Закирович. - Их вклад в район велик, мы многому у них научились. 

Главный инженер, первый заместитель директора УК ЖКХ Московского района Павел Карунин рассказал, что родился в Московском районе, учился в школе №122, в которой, к слову, познакомились его родители. 

- Теперь работаю тут, сильно прикипел к этому району, - сказал Павел Анатольевич. - Кто-то называет его спальным, но он просторный, зеленый, здесь живет много заводчан и тех, кто строил город, поднимал предприятия. 

Мэр Казани Ильсур Метшин, поздравив жителей района с юбилеем, вручил награды самым деятельным его представителям. Ильсур Раисович отметил большой вклад ветеранов и созданный ими фундамент, подчеркнул, что ведущие предприятия этого района - гордость не только Казани и Татарстана, но и всей России. Из рук градоначальника было получено несколько наград, в том числе был отмечен Сергей Миронов. Он получил благодарственное письмо и кубок в форме казана. Мэр города сообщил, что Миронов возглавляет район восемь лет, а администрация Кировского и Московского районов - лидер по многим направлениям и кузница кадров. В свою очередь глава районов добавил, что жители активно участвуют в судьбе района и не замалчивают проблемы.

- Вчера здесь были на репетиции, ко мне подошел работник зала, - рассказал Сергей Александрович. - «У нас дерево может упасть на провода, это опасно», - говорит он. Это здорово, что жители не остаются равнодушными. Вместе мы делаем наш район лучше. 

Среди тех, кто получил почетные грамоты за многолетний доблестный труд на благо города Казани и заслуги в профессиональной деятельности, - руководитель клиентской службы в Московском районе Казани Отделения

Социального фонда РФ по РТ Юрий Нехорошков. С 1999 по 2010 год он работал заместителем главы администрации района.

Отметим, что специально к юбилею была выпущена книга «Мой любимый Московский район», где почти на 400 страницах описана история района, его ключевые события и воспоминания знаковых деятелей. Как рассказал «КВ» художник Григорий Эйдинов, дизайнерская работа над ней была долгой и кропотливой. Сам Григорий Львович прожил на ул. Восстания почти 20 лет. 

Также на мероприятии состоялся показ документального фильма о районе, гостям была представлена концертная программа с выступлением Эльмиры Калимуллиной и других артистов, творческих коллективов. Завершился концерт выходом ВИА «Самоцветы», что стало настоящим подарком для зрителей! Звезды пожелали жителям района счастья и в шутку заметили, что их группа чуть старше «виновника торжества» - коллектив создан в 1971 году.

Услышав хиты советской эстрады, многие гости начали подпевать и танцевать. Праздник удался!

Кстати
Московский район берет начало с Козьей и Кизической слобод. Козья слобода произошла из одноименной деревни в XVII веке. Деревня находилась за рекой Казанкой, к северо-западу от крепостного моста, по дороге в Кизический монастырь. Рядом была также слобода Гривка. Кизическая слобода возникла из деревни при Кизическом монастыре, основанном в 1654 году. 5 апреля 1973 года было принято постановление Президиума Верховного Совета Татарской АССР об образовании Вахитовского и Московского районов Казани. В 2010 году администрации Кировского и Московского районов Казани объединены.
Сегодня Московский район включает 99 улиц, более 600 многоквартирных и 200 индивидуальных жилых домов, два жилых массива. Среди 9 десятков крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на его территории, особую роль играют такие, как ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Татхимфармпрепараты», технополис «Химград».
  • Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов награждает главного инженера, первого заместителя директора УК ЖКХ Московского района Павла Карунина

    Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов награждает главного инженера, первого заместителя директора УК ЖКХ Московского района Павла Карунина

  • Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов вручил грамоту Татьяне Соколовой - начальнику отдела по работе с налогоплательщиками инспекции ФНС по Московскому району

    Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов вручил грамоту Татьяне Соколовой - начальнику отдела по работе с налогоплательщиками инспекции ФНС по Московскому району

  • Выступление ВИА «Самоцветы» стало настоящим подарком для зрителей

    Выступление ВИА «Самоцветы» стало настоящим подарком для зрителей

  • В фойе культурного центра «Московский» звучала живая музыка

    В фойе культурного центра «Московский» звучала живая музыка

  • Гостям праздника представили насыщенную концертную программу

    Гостям праздника представили насыщенную концертную программу

  • Слева направо: экс-глава администрации Московского района (1992 - 1996 гг.) Ильдар Фаттахов, председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина, мэр Казани Ильсур Метшин, бывший председатель Московского райисполкома (1980 - 1982 гг.) Фарит Низамеев, экс-глава администрации Московского района (1996 - 2006 гг.) Гузалия Минкина и экс-глава администрации Московского района (2006 - 2010 гг.) Александр Лобов

    Слева направо: экс-глава администрации Московского района (1992 - 1996 гг.) Ильдар Фаттахов, председатель правления регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина, мэр Казани Ильсур Метшин, бывший председатель Московского райисполкома (1980 - 1982 гг.) Фарит Низамеев, экс-глава администрации Московского района (1996 - 2006 гг.) Гузалия Минкина и экс-глава администрации Московского района (2006 - 2010 гг.) Александр Лобов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Фарит Муратов

    Фарит Муратов

  • Мэр столицы РТ Ильсур Метшин вручил руководителю клиентской службы в Московском районе Казани Отделения Социального фонда РФ по РТ Юрию Нехорошкову почетную грамоту за многолетний доблестный труд на благо города и заслуги в профессиональной деятельности

    Мэр столицы РТ Ильсур Метшин вручил руководителю клиентской службы в Московском районе Казани Отделения Социального фонда РФ по РТ Юрию Нехорошкову почетную грамоту за многолетний доблестный труд на благо города и заслуги в профессиональной деятельности

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