Московскому району - 50! Как отметили юбилей в столице РТ

В среду, 15 ноября, культурный центр «Московский» стал в прямом смысле центром района-юбиляра. Здесь собрались ветераны труда, бывшие сотрудники администрации, руководители предприятий и организаций, а также их молодая и смелая смена. Было шумно и весело. Кто-то не виделся много лет, хотя раньше работал бок о бок. А за короткий вечер нужно было успеть обняться, поговорить со всеми!

В фойе разместилась небольшая фотовыставка. Здесь и улица Декабристов 1956 года, и строительство школы №56 в тогда еще Ленинском районе в 1985 году, и лица тех, кто строил, создавал район. Были и красочные современные фотографии. У корреспондента «КВ» дрогнуло сердце, когда я проходила мимо снимка с красным трамваем на остановке «Гагарина». Ведь на нем, будучи ученицей гимназии №75, я часто ездила до места учебы и обратно. И все улочки в этом районе, как и гостям мероприятия, мне знакомы. Новогодние елки и праздники - в ДК химиков и культурном центре «Московский», который раньше назывался ДК им. Урицкого. Уроки физкультуры зимой - это обязательно стадион «Тасма» и парк им. Урицкого. Неудивительно, что здесь мы встретили бывшего директора гимназии №75 Тамару Алексеевну Сафроненко.

- Чем наш район отличается от других? - задумалась Тамара Алексеевна. - Дружным коллективом, взаимопониманием, творческим подходом, желанием и умением быть впереди. А сегодняшняя встреча… что ни шаг, то обниманцы и целованцы. Потому что все тут друг друга любят и знают. Родилась я в Кировском районе и начала там работать, а переехав в Московский, трудилась тут до пенсии.

Ильдар Фаттахов в 1990 - 1991 годах был первым секретарем Московского райкома КПСС, а с 1992 по 1996 год - главой администрации Московского района.

- Московский район для меня родной, хоть и родился я в Кировском, - рассказал он «КВ». - Здесь осталась частичка моей души.

Пообщались мы и с Григорием Васильченко - сыном полковника, заслуженного летчика-испытателя СССР, участника советско-финской войны, Героя Советского Союза Александра Григорьевича Васильченко, в честь которого названы улица и сквер в Московском районе, где открыт памятник герою. К слову, отец и сын внешне очень похожи.

- В этом районе я начал осмысленную жизнь, - поделился тихий и скромный Григорий Александрович. - Здесь пошел в школу. Смотрю на эти фотографии, и у меня ностальгия...

Непросто было оторвать от коллег и товарищей главу администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Он в этот день был нарасхват. Его поздравляли, желали успехов и выдержки на посту.

- Для нас большая радость, что мы собрали такое количество людей, которые много сделали для Московского района, - продолжая приветствовать гостей праздника, отметил Сергей Александрович. - Не всегда удается собраться всем вместе. Это огромный праздник. И положительные эмоции, которые нам нужны.

Гузалия Минкина, экс-глава администрации Московского района с 1996 по 2006 год, была настолько занята общением, что только успела сказать: «Это самый замечательный район!»

- Несмотря на то что Московский район считается промышленным, здравоохранение всегда тут было на высоте, - сообщил бывший главный врач городской детской больницы №1 Московского района, занимавший должность в 1989 - 2013 годах, Камиль Закиров. - Мы в числе первых в России обеспечивали больных гемофилией препаратами. В отделении реанимации новорожденных выхаживали глубоко недоношенных новорожденных весом до килограмма. Потом среди них вырастали большие умницы - отличники, олимпиадники.

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Александр Терентьев тоже тепло отозвался о районе. Он был сначала вторым, а потом первым секретарем Московского райкома ВЛКСМ, далее - председателем Фонда молодежи Московского района, а с 1994 по 2000 год - первым заместителем главы администрации района.

- Район с каждым годом хорошеет, - заявил, улыбаясь, Александр Михайлович. - Работали мы в непростое время. Люди получали зарплату продуктами и вещами. Появилась проблема безнадзорных детей, которую нужно было срочно решать. Так был создан первый в РТ приют, а потом центр помощи семье и детям. Участвовали власти, предприятия, люди. Проблемы решались творчески и сообща.

- Московский район для меня - это прежде всего люди: население, сотрудники и руководители учреждений, - поделился директор казанского колледжа технологии и дизайна Ирек Даутов. - Район всегда славился единством. Мы вместе могли решить любой вопрос. В этом районе я работаю с 1986 года. Как вернулся из армии, устроился работать в училище №16. С гордостью могу сказать, что многие наши выпускники стали отличными людьми. С некоторыми общаемся до сих пор. Был я и первым заместителем главы администрации этого района. Видел, как меняется, преображается район.

Шамиль Гильманов, тоже гость вечера, рассказал «КВ», что, работая много лет в Московском районе, в том числе первым заместителем главы администрации, застал людей, которые вернулись с Великой Отечественной войны.

- Работать, общаться и дышать одним воздухом с такими людьми - это уже счастье, - подчеркнул Шамиль Закирович. - Их вклад в район велик, мы многому у них научились.

Главный инженер, первый заместитель директора УК ЖКХ Московского района Павел Карунин рассказал, что родился в Московском районе, учился в школе №122, в которой, к слову, познакомились его родители.

- Теперь работаю тут, сильно прикипел к этому району, - сказал Павел Анатольевич. - Кто-то называет его спальным, но он просторный, зеленый, здесь живет много заводчан и тех, кто строил город, поднимал предприятия.

Мэр Казани Ильсур Метшин, поздравив жителей района с юбилеем, вручил награды самым деятельным его представителям. Ильсур Раисович отметил большой вклад ветеранов и созданный ими фундамент, подчеркнул, что ведущие предприятия этого района - гордость не только Казани и Татарстана, но и всей России. Из рук градоначальника было получено несколько наград, в том числе был отмечен Сергей Миронов. Он получил благодарственное письмо и кубок в форме казана. Мэр города сообщил, что Миронов возглавляет район восемь лет, а администрация Кировского и Московского районов - лидер по многим направлениям и кузница кадров. В свою очередь глава районов добавил, что жители активно участвуют в судьбе района и не замалчивают проблемы.

- Вчера здесь были на репетиции, ко мне подошел работник зала, - рассказал Сергей Александрович. - «У нас дерево может упасть на провода, это опасно», - говорит он. Это здорово, что жители не остаются равнодушными. Вместе мы делаем наш район лучше.

Среди тех, кто получил почетные грамоты за многолетний доблестный труд на благо города Казани и заслуги в профессиональной деятельности, - руководитель клиентской службы в Московском районе Казани Отделения

Социального фонда РФ по РТ Юрий Нехорошков. С 1999 по 2010 год он работал заместителем главы администрации района.

Отметим, что специально к юбилею была выпущена книга «Мой любимый Московский район», где почти на 400 страницах описана история района, его ключевые события и воспоминания знаковых деятелей. Как рассказал «КВ» художник Григорий Эйдинов, дизайнерская работа над ней была долгой и кропотливой. Сам Григорий Львович прожил на ул. Восстания почти 20 лет.

Также на мероприятии состоялся показ документального фильма о районе, гостям была представлена концертная программа с выступлением Эльмиры Калимуллиной и других артистов, творческих коллективов. Завершился концерт выходом ВИА «Самоцветы», что стало настоящим подарком для зрителей! Звезды пожелали жителям района счастья и в шутку заметили, что их группа чуть старше «виновника торжества» - коллектив создан в 1971 году.

Услышав хиты советской эстрады, многие гости начали подпевать и танцевать. Праздник удался!