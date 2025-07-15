Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем в центре Казани

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Город
15 июля 2025  09:40

Вчера, 14 июля, вечером на оживлённом перекрёстке улиц Островского и Пушкина произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным ГИБДД, 25-летний водитель Kia Rio, гражданин Туркменистана, при повороте налево не предоставил преимущество мотоциклу Voge, что привело к столкновению.

36-летний казанский мотоциклист с травмами различной степени тяжести был экстренно доставлен в городскую больницу бригадой скорой помощи. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Сотрудники дорожной полиции установили, что авария произошла около 22:28, когда оба транспортных средства двигались на разрешающий сигнал светофора. Автомобилист нарушил пункт 13.4 ПДД РФ, требующий уступать дорогу при повороте налево.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сотрудники ГИБДД провели все необходимые замеры и опросили свидетелей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении водителя Kia Rio.

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