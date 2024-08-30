Мотофестиваль «Два Кремля» прошел в Казани

Казань стала центром мотоциклетной культуры на VI международном мотофестивале «Два Кремля». Об этом пишет ГУ МЧС России по республике.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В колонне из 1 тысячи мотоциклистов на «Урале» проехал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году фестиваль впервые объединил мотогруппу Казанского гарнизона, демонстрируя важность оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях. В условиях мегаполиса, где каждая минута на счету, мотоциклы спасателей позволяют сократить время прибытия к месту происшествия на 2-2,5 минуты, что в экстренных случаях имеет решающее значение.

Помимо демонстрации возможностей мототехники, фестиваль предложил гостям захватывающие мотошоу, экстремальные трюки, музыкальные выступления, увлекательные мастер-классы. На выставке пожарно-спасательной техники все желающие смогли ознакомиться с оборудованием и снаряжением сотрудников МЧС России и еще раз вспомнить правила безопасности.