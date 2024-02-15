Можно ли парковаться в чужих дворах?

Нередко такие ситуации приводят к конфликтам с местными жителями. Ситуация осложняется тем, что не каждый имеет возможность платить за стоянку своего автомобиля. Часто в будни можно наблюдать картину, когда дворы, граничащие с офисными центрами, начинают заполняться машинами с самого утра и пустеют к вечеру.

Можно ли парковаться в чужом дворе? С этим вопросом редакция «Казанских ведомостей» обратилась к эксперту - адвокату АП РТ Арсению Бредихину.

- Правоотношения между собственниками жилья, в том числе придомовой территории, регулируются Жилищным кодексом РФ. Согласно ст. 36 ЖК РФ земельный участок, на котором расположен дом, является собственностью жильцов. Исходя из этого, только собственники могут принимать решения о том, как использовать придомовую территорию, в том числе ограничив право пользования общедомовым имуществом (ст. 44 ЖК РФ). Для этого необходимо провести общее собрание собственников и на нем утвердить порядок пользования, установить шлагбаум, огородить двор или другим способом обозначить запрет на въезд.

Если собрания собственников жилья не было, не принимались решения о запрете на въезд, придомовая территория не огорожена забором и не установлен шлагбаум, то ограничить ваше право на использование парковки, пусть и чужой, по закону никто не может.

Согласно п. 2 ст. 262 ГК РФ если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собственнику.

Исходя из этого, никто не вправе вам запретить оставить автомобиль на парковке в чужом дворе, за исключением соблюдений вышеуказанных условий.

Но не стоит забывать о правилах дорожного движения и что во дворах установлен ряд запретов относительно парковки, за их нарушение предусмотрена административная ответственность. Так, запрещается оставлять автомобиль с работающим двигателем, ставить на парковку грузовые автомобили с массой более 3,5 тонны, перекрывать проезд другим автомобилям, в том числе закрывать проезд спецтранспорту, парковаться на газонах, клумбах, детских площадках и тротуарах, занимать парковочные места, предназначенные для инвалидов.

В заключение хочется добавить, что не нужно забывать об уважении к другим людям и их имуществу. Принцип «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права других людей» остается актуален и в наши дни.