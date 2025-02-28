Муфтий Татарстана поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к мусульманам республики с поздравлением по случаю наступления благословенного месяца Рамадан, начинающегося с заходом солнца. В своем обращении, опубликованном на сайте ДУМ РТ, он отметил символичность начала Рамадана в первый день весны, сравнив это с духовным и физическим пробуждением и очищением, как у природы.

Муфтий подчеркнул, что суть поста заключается в оздоровлении и укреплении нравственности и организма, начале новой жизни, свободной от грехов и сквернословия. Он призвал верующих стремиться к тому, чтобы их эго таяло с каждым днем поста.

Камиль хазрат Самигуллин напомнил о важности чтения Корана в этот священный месяц, отметив, что именно в Рамадан были ниспосланы священные писания.

В Татарстане в течение Рамадана будут проводиться таравих-намазы, ифтары и хатм Корана. Традиционно пройдет благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел» и конкурс «Нурлы Рамазан». 19 марта в «Казань Экспо» состоится 13-й Республиканский ифтар.

В заключение муфтий выразил искренние пожелания, чтобы Рамадан укрепил богобоязненность, сделал мусульман щедрыми и отзывчивыми, и призвал Всевышнего принять пост, поклонения и благие деяния верующих.