Фешин в VR и под голос Фарида Бикчантаева: каким известного художника представила студия Abau

Главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев озвучил всемирно известного живописца, уроженца Казани Николая Фешина в медиаинсталляции, которую студия Abau создала к юбилею русско-американского художника.

Демонстрацию планировали в составе участников научной конференции, которая приурочена к 140-летию художника, но в связи с задержкой показ был организован лишь для представителей СМИ.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Мультимедийная инсталляция проходила на втором этаже Галереи, а путь к нему пролегал через лифт, в котором было невероятно холодно. В VR-зале помимо СМИ присутствовали создатели, а также идейные вдохновители инсталляции – студия Abau, которая несколькими годами ранее презентовала в ГМИИ РТ аналогичный проект, посвященный Павлу Филонову. А в этом году стала участницей международного фестиваля медиаискусства «НУР».

В зале царил полумрак, стулья были расположены в произвольном порядке. Успев занять почетное место в первом ряду, я оказалась рядом с одним из организаторов проекта – Дамиром Аллямовым.

«Долго думали, чей же голос может подойти для озвучки? Ведь сам художник был немногословен. Знали только, что нужен голос взрослого и зрелого мужчины. При этом должен ощущаться интеллект, а также мягкость, поскольку письма взяты из личных архивов и адресованы брату», – рассказал он о деталях работы.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Команда пришла к выводу, что Фарид Бикчантаев подходит на эту роль как никто другой, поскольку обладает всеми необходимыми качествами. Студии удалось связаться с режиссером через общих знакомых. Выяснилось, что он является большим поклонником художника, поэтому с радостью приступил к работе над проектом.

Визуальный контент в сопровождении мягкого, вкрадчивого, но в тоже время твердого и решительного голоса Фарида Бикчантаева рассказал историю жизни русско-американского художника.

За 15 минут показа создателям удалось рассказать о творческом становлении Фешина, его фирменном стиле non-finita, когда яркие краски и свободный широкий мазок создают ощущение незаконченности и иллюзорности.

Фото: © Наргис Файзуллаева

На смену ярким и жизнерадостным оттенкам пришли темные тона. Зрителей погрузили в череду трагических событий: Первая мировая война, революция, вынужденная эмиграция, потеря близких.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Музыкальное сопровождение инсталляции было органично встроено в визуальный ряд. Стоит отметить, что новое прочтение классики несет в себе просветительскую функцию и привлекает молодое поколение.

Сам Фешин как персонаж появляется в инсталляции лишь несколько раз. Основной упор сделан на цитаты из его писем. «Нам представлялось, что эти послания художник писал в пожилом возрасте, после тяжелого рабочего дня и при свете лампад», – говорит Дамир Аллямов.

Во время просмотра начинаешь воспринимать художника как обычного человека, ведь он родился и вырос в Казани, а значит ходил по ее улицам, дышал тем же воздухом и как каждый из нас с вами надеялся на лучшее…