news_header_top_970_100

Мультимодальный маршрут для казанцев организовали на «Свияжскую Масленицу»

news_top_970_100
Республика
26 февраля 2025  14:18

2 марта жителей Казани приглашают на празднование «Свияжской Масленицы» в остров-град Свияжск. Для удобства гостей компания «Содружество» организовала мультимодальный маршрут «электричка + автобус».

Как добраться:

  • Электричка: Отправление из Казани до станции «Свияжск» в 7:37, 10:23, 11:38 и 12:20.
  • Автобус: От станции «Свияжск» до острова курсируют автобусы в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40. Время в пути – 20 минут.

Важно:

  • Расписание автобусов согласовано с расписанием электропоездов.
  • Проезд в автобусе оплачивается отдельно.
  • В электричках действуют все региональные и федеральные льготы.

Обратный путь:

  • Автобус от острова Свияжск до станции «Свияжск»: 13:11, 16:15 и 17:00.
  • Электричка от станции «Свияжск» до Казани: 13:47, 16:41 и 17:28.
news_right_column_240_400
Новости
Мультимодальный маршрут для казанцев организовали на «Свияжскую Масленицу»
В Казани обвалилась крыша старинного особняка XIX века
В Татарстане рассказали о подготовке к Священному месяцу Рамадан-2025
В Татарстане рассказали о подготовке к Священному месяцу Рамадан-2025
Апельсины против депрессии: ученые обнаружили связь
Апельсины против депрессии: ученые обнаружили связь
Россияне о глобальном потеплении: осведомленность, мнения и прогнозы
Россияне о глобальном потеплении: осведомленность, мнения и прогнозы
Обход Нижнекамска и Челнов: 1,4 миллиона автомобилей за два месяца
Священник из Казани получил тяжелое ранение в зоне СВО, подорвавшись на мине
«Голубая шаль» покоряет сердца: триумфальное турне ансамбля «Казань» по городам России