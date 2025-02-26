Мультимодальный маршрут для казанцев организовали на «Свияжскую Масленицу»

2 марта жителей Казани приглашают на празднование «Свияжской Масленицы» в остров-град Свияжск. Для удобства гостей компания «Содружество» организовала мультимодальный маршрут «электричка + автобус».

Как добраться:

Электричка: Отправление из Казани до станции «Свияжск» в 7:37, 10:23, 11:38 и 12:20.

Автобус: От станции «Свияжск» до острова курсируют автобусы в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40. Время в пути – 20 минут.

Важно:

Расписание автобусов согласовано с расписанием электропоездов.

Проезд в автобусе оплачивается отдельно.

В электричках действуют все региональные и федеральные льготы.

Обратный путь: