Мультимодальный маршрут для казанцев организовали на «Свияжскую Масленицу»

2 марта жителей Казани приглашают на празднование «Свияжской Масленицы» в остров-град Свияжск. Для удобства гостей компания «Содружество» организовала мультимодальный маршрут «электричка + автобус».
Как добраться:
- Электричка: Отправление из Казани до станции «Свияжск» в 7:37, 10:23, 11:38 и 12:20.
- Автобус: От станции «Свияжск» до острова курсируют автобусы в 8:55, 11:50, 12:52 и 13:40. Время в пути – 20 минут.
Важно:
- Расписание автобусов согласовано с расписанием электропоездов.
- Проезд в автобусе оплачивается отдельно.
- В электричках действуют все региональные и федеральные льготы.
Обратный путь:
- Автобус от острова Свияжск до станции «Свияжск»: 13:11, 16:15 и 17:00.
- Электричка от станции «Свияжск» до Казани: 13:47, 16:41 и 17:28.