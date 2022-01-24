Муниципальная земля и имущество пополнили городскую казну Челнов болеем чем на 1 млрд рублей

В 2021 году муниципальная земля и имущество пополнили городской бюджет Набережных Челнов на 1, 121 млрд рублей, сообщает официальный сайт Челнов.

Эта сумма на 338 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Большую часть доходов, а это 74%, составила доля возобновляемых доходов: доходы от аренды земельных участков и имущества, плата за право на размещение рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

Общий объем муниципального имущества в Челнах составляет более 31 млрд рублей.