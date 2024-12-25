Мухаметшин о мигрантах в Татарстане: потребности и вызовы региона

Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что в регионе наблюдается значительная потребность в трудовых мигрантах. Однако он также отметил наличие определённых проблем, связанных с их интеграцией.

В настоящее время в Татарстане проживает более 100 тысяч иностранных граждан, среди которых около 22 тысяч составляют студенты. Более 49 тысяч человек трудоустроены на различных работах. Основными странами-источниками мигрантов являются Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и Армения, добавил глава республиканского парламента.

«Нам крайне не хватает рабочих рук. Однако пригласить мигрантов на крупные предприятия не всегда возможно, так как там требуется квалифицированный персонал. Для строительной сферы мы можем подготовить людей, но необходимо решать и другие вопросы. Отмечу, что большинство приезжих — из стран СНГ и владеют русским языком, однако их дети часто не знакомы с ним, что порождает трудности в образовательной системе», — говорил Мухаметшин.

Он также сообщил о планах создать необходимые условия для изучения русского языка для иностранных граждан. Раис Татарстана Рустам Минниханов уже поручил Министерству образования и науки разработать соответствующие предложения.

Кроме того, председатель Госсовета прокомментировал ситуацию с ограничением возможности мигрантов работать в некоторых секторах, таких как такси.

«Сильно ограничивать доступ мигрантов к работе не планируется. Те, кто изучил русский язык, будут иметь преимущество. В нашей республике нет значительных опасений на этот счет. Но как можно работать таксистом без знания русского или татарского языков? Обсуждать маршрут на английском в Татарстане вряд ли получится», — резюмировал он.