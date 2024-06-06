Фарид Мухаметшин обратил внимание на неформальную молодежь Казани

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поднял вопрос о взаимодействии с неформальной молодежью республики на очередном заседании после доклада министра по делам молодежи.

«Что такое формальная и неформальная молодежь? Как увеличить количество формальной? Что делать с неформальными? Где мы не дорабатываем, что их интересует? Только ли социальные сети и фейки? Как работает с этим специальное министерство по делам детей и молодежи?» — задался вопросами Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в Татарстане созданы хорошие условия для развития молодежи. «Мы не отсталая территория. У нас есть все: отличные педагогические коллективы, возможность выбрать профессию и трудоустроиться», — отметил он.

Мухаметшин заявил, что региону необходимо конкретно работать с «неформалами», которые не согласны с политикой страны, при этом подчеркнул, что «молодежь в целом неплохая».